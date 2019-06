Il Lugano ha scelto Eraldo Buonavita

LUGANO - È Eraldo Buonavita il nuovo allenatore del Volley Lugano (LNA).

Classe 1965, il tecnico italiano ha esordito a soli 31 anni in serie A 1 femminile come vice allenatore. Il suo debutto come primo allenatore in A2 (stagione 1998-99) è coinciso con la promozione di Busto Arsizio A1, squadra che poi ha guidato per altre due stagioni (A1 e A2) e con l’assegnazione del premio “Luigi Razzoli” per il miglior allenatore dell’anno.

L’ultima panchina in A1 nella stagione 2017/18 con la SAB Legnano.