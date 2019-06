Thiem "cacciato" dalla sua conferenza per lasciare il posto a Serena: «È uno scherzo?»

PARIGI (Francia) - Dopo essere stata eliminata dal Roland Garros per mano della Kenin, Serena Williams non ha voluto aspettare che si liberasse una sala stampa per le consuete interviste, ma ha preteso che si trovasse una soluzione per accelerare il processo. La statunitense ha infatti "minacciato" gli organizzatori che se ne sarebbe andata senza rilasciare dichiarazioni se la sua richiesta non fosse stata accolta.

Per questo motivo - come si può vedere dal video in allegato - Dominic Thiem, che ha invece sconfitto Cuevas negli ottavi di finale, è stato incredibilmente costretto a interrompere la sua conferenza stampa per lasciare il posto alla vincitrice di 23 tornei del Grande Slam. Quando però l'austriaco ha capito le ragioni del cambiamento non ha nascosto il suo disappunto: «Seriamente non capisco, ma che cosa succede? È uno scherzo. Devo andarmene perché arriva lei? Allora me ne vado e faccio quello che voglio anch'io».

Alla fine Thiem - che giocherà nei quarti di finale contro Monfils - se ne è andato senza rispondere alle domande dei giornalisti.

KEYSTONE/AP (Michel Euler)