«Djokovic è troppo forte per me»

PARIGI (Francia) - L'avventura di Henri Laaksonen (Atp 104) al Roland Garros è terminata nei 1/32 di finale contro il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il tennista rossocrociato si è inchinato in tre set: 6-1, 6-4, 6-3 il punteggio in favore del serbo.



«Ho forse iniziato in maniera troppo passiva, ma nel primo set Djokovic ha giocato benissimo», è intervenuto proprio Laaksonen in conferenza stampa. «Se gli concedi un colpo facile ti punisce immediatamente, ma è proprio per questo che è il numero uno al mondo. Non regala niente e bisogna meritarsi ogni punto: è troppo forte per me. In ogni caso non ho rimpianti e devo essere contento di essere riuscito a superare il primo turno (...)».

KEYSTONE/EPA (SRDJAN SUKI)