Gli strappa la borraccia dalla bocca e Haller va fuori di testa... «Vaff***, ti picchio»

PINEROLO (Italia) - Al termine della 12esima tappa del Giro d'Italia, Marco Haller si è arrabbiato con un tifoso che aveva cercato di strappargli la borraccia dalla bocca.

Come si può vedere dal video in allegato, il supporter in questione era a "caccia" di un souvenir e ha provato a prendersi la borraccia del ciclista austriaco che stava riprendendo le forze dopo aver tagliato il traguardo, ma la reazione di quest'ultimo è stata più dura di quanto si potesse immaginare.



«Qual è il tuo problema? Vaff****. Non me la strappi dalle mani, altrimenti ti picchio», ha urlato Haller, mentre il tifoso italiano si è limitato a rispondere «Scusa».

keystone, archivio