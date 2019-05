«Doping? Non era legale, ma non cambierei nulla»

NEW YORK (USA) - «Abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere. Non era legale, ma non cambierei nulla di quello che è successo, anche se ci sto rimettendo un mucchio di soldi e da eroe sono diventato il cattivo della situazione», nessun pentimento nelle parole di Lance Armstrong, che in un'intervista a NBC Sport - che uscirà mercoledì e di cui è stato già rilasciato un estratto - è tornato sulla vicenda doping più clamorosa e famosa nel mondo del ciclismo, quella che ha portato alla revoca dei sette Tour de France consecutivi che l'americano aveva conquistato dal 1999 al 2005.

«Non cambierei nulla di come ho agito - ha aggiunto l'ex leader della US Postal e Discovery Channel, poi squalificato a vita dal ciclismo - È stato un errore, che ha portato a molti altri errori, al più grande scandalo nella storia dello sport. Ma ho imparato tanto. Non cambierei le lezioni che ho imparato. Non le avrei apprese se non avessi agito in questo modo. Non sarei stato investigato e sanzionato se non avessi agito in quel modo».

E quel modo, all'epoca dall'accusa, era stato definito chiaramente come "il più grande sistema di doping della storia". «Se mi fossi dopato e non avessi detto nulla, nulla sarebbe accaduto. È come se fosse quello che volevo, come se volessi essere scoperto. Ero una preda facile», ha spiegato il 47enne ex corridore texano.