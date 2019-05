Roger, ora anche la calamita sulla racchetta

PARIGI (Francia) - In carriera Roger Federer ci ha abituati a colpi da Maestro. Il suo, infatti, è un repertorio vastissimo e chi crede che si stia esaurendo si sbaglia di grosso.

Non solo in partita, il basilese è in grado di incantare anche in un semplice allenamento, come successo in queste ore mentre si è concesso qualche scambio con l'argentino Diego Schwartzman con lo scopo di scaldare i motori in vista del Roland Garros.

Stop vellutato e pallina "arpionata" come se sulla racchetta ci fosse un calamita... Questo è Roger Federer.

KEYSTONE/EPA (ETTORE FERRARI)