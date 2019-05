Tiro Federale in Campagna, attesi in 135'000

LUGANO - Si terrà in tutti i poligoni della Svizzera il Tiro Federale in Campagna al fucile e alla pistola. Nata nel 1872 è la manifestazione di tiro popolare più grande al mondo.

A livello nazionale la partecipazione si aggira su 135'000 persone, un numero che negli ultimi anni è sempre in aumento. Il Tiro Federale in Campagna (TFC) è una manifestazione nazionale completamente gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. I partecipanti non devono fare altro che presentarsi in un poligono Elvetico dove trovano tutto il necessario messo a loro disposizione per eseguire l’esercizio. La manifestazione viene interpretata e corredata in modo diverso nei singoli poligoni spesso anche con attività collaterali e gastronomiche.

Il poligono di tiro della Società Civici Carabinieri di Lugano sarà aperta il pomeriggio del venerdi 24 maggio, mattina e pomeriggio di sabato 25 maggio e il mattino di domenica 26 maggio. Contattate le società nelle vostre vicinanze per sapere gli orari esatti di tiro, oppure consultate il sito federativo www.FTST.ch per avere maggiori dettagli su orari e date di tiro per gli altri poligoni ticinesi. Come ogni anno sarà possibile eseguire il programma sui vari poligoni del nostro Paese con il fucile (moschetti, fucile d’assalto 57 e 90) e con la pistola d’ordinanza (a 50m o a 25m).

La Federazione Ticinese delle Società di Tiro vi invita a partecipare presso le società di tiro al Tiro Federale in Campagna, manifestazione completamente gratuita. In palio vi sono belle medaglie!

Portate anche parenti e amici; nelle varie società tiratori esperti saranno a disposizione per seguire i tiratori più deboli. Vi attendiamo numerosi!