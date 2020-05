Ecco i volti di «Switzerlanders»

«Switzerlanders», il più grande progetto cinematografico condiviso della storia della Svizzera, mostra la vita, la routine giornaliera e i volti delle persone del nostro Paese. Il film è stato creato senza nessun tipo di copione. È genuino e autentico e propone direttamente il punto di vista delle persone che chiamano casa il nostro Paese. Potremo ora conoscere più a fondo due delle persone che compaiono nel film.

Carmen Laimbacher (12), studente e lottatrice, Siebnen

«Mio papà mi ha domandato se volessi partecipare al progetto ‹Switzerlanders›. Non ho dovuto pensarci troppo e ho accettato con entusiasmo. La lotta è la mia grande passione e volevo mostrarlo. Ho però un po‘ sottovalutato quanto lavoro fosse necessario e quanto ogni tanto la cosa desse sui nervi. Ma mi sono anche divertita e parteciperei sicuramente ancora.»

Peter Gauch (72), viticoltore, Sementina

«Se possibile cerco ormai di fare solo cose che mi rendono felice. A essere decisivo per me è stato che per ‹Switzerlanders› non sarei stato filmato da una troupe ma solo dai miei collaboratori. In questo modo ho potuto continuare normalmente il mio lavoro di viticoltore. Era inoltre una bella occasione per raccontare la mia vita, per esprimere i miei pensieri in modo spontaneo. Per me era importante che tutto ciò che è stato filmato venisse dalla mia vera vita, che nulla venisse fatto appositamente per il film. Insomma, che io potessi essere io.»