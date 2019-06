«Vivo con sedici coinquilini»

WINTERTHUR (ZH) - Mateusz Paulo (36) percorre con la sua bici i vicoli di Winterthur. La parcheggia chiudendola con un grosso lucchetto. «Mi piace girare in bicicletta e praticare sport». La Svizzera gli offre tante opportunità per farlo. Mateusz si è trasferito qui dalla Polonia nel 2013. In realtà cercava un lavoro in Austria, poi casualmente ha trovato un impiego da guida sciistica a Davos.

Secondo Mateusz non esiste un’immagine tipica della Svizzera: «Penso che la Svizzera si distingua per il fatto di non distinguersi». Per lui gli svizzeri sono piuttosto distaccati, inoltre le diverse lingue parlate rendono più difficile l’interazione. «Una volta volevo attaccare bottone con una persona in treno e ho fatto davvero fatica a trovare la lingua giusta». Nonostante la barriera linguistica, Mateusz ritiene che sia un privilegio poter vivere in Svizzera. «Siamo nel cuore dell’Europa e probabilmente c’è il miglior standard di vita del mondo». Per Mateusz bisogna essere fieri delle infrastrutture e dei mezzi pubblici.

Del suo svizzero tedesco Mateusz è però un po’ meno fiero. «Trovo estremamente difficile il dialetto, perché in Svizzera ci sono davvero tante varietà. Ho provato a impararlo, ma con risultati disastrosi». Da quattro anni Mateusz vive a Winterthur in una casa con sedici coinquilini. «Non è per niente male». La convivenza con tante persone non lo disturba, perché riesce a ritagliarsi la sua privacy. Mateusz ha a disposizione l’ultimo piano, di 56 metri quadri. La cucina è condivisa. «Mi piace moltissimo confrontarmi con gli altri. Non ci si sente mai soli e a volte si cucina pure insieme». Visto appunto che non conosce molte persone in Svizzera, per lui il contatto con i locali è particolarmente importante. «Per stringere amicizie non c’è nulla di più semplice che vivere in una casa condivisa» sostiene. Anche con il suo lavoro di guida turistica, Mateusz conosce tante nuove persone. «Amo questo lavoro. Con i miei gruppi viaggio attraverso la Svizzera raccontando loro ciò che so di questo Paese. Se non conosco la risposta a una domanda, i clienti la cercano per me e mi forniscono direttamente le informazioni. Così giorno dopo giorno imparo qualcosa di nuovo».

Ogni tanto Mateusz pensa di tornare in Polonia. «Tutti i miei affetti sono là. Mi piacerebbe riavvicinarmi alla mia famiglia e frequentare i miei amici». Ciononostante, Mateusz sta bene in Svizzera e si augura che la gente scopra altri aspetti della propria nazione.

