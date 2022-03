Le novità del Centro Studi Villa Negroni

Dopo due anni impegnativi la fine della pandemia sembra essere alle porte e l’economia è finalmente pronta a ripartire. Nonostante le numerose limitazioni alla vita privata e professionale, la formazione continua non ha smesso di essere una priorità per le aziende. I numeri registrati dal Centro Studi Villa Negroni, principale partner per l’aggiornamento professionale della piazza finanziaria, confermano questa tendenza: nel 2021 sono state erogate 3190 ore di formazione per un totale di oltre 2000 iscritti ai corsi e quasi 200 diplomati. Numeri importanti, resi possibili dall’impegno dei collaboratori del CSVN nel garantire un’offerta e un servizio di qualità anche in un contesto incerto.

Per rimanere al passo con i cambiamenti imposti da un mercato globalizzato e dinamico, il CSVN ha ampliato la propria offerta formativa parametrandola alle necessità dei suoi stakeholder. Un’attenzione particolare è stata data ai nuovi profili professionali: in quest’area il CSVN ha sviluppato corsi legati ai principali trend in atto, dalla trasformazione digitale alla sostenibilità passando per l’evoluzione delle normative in ambito finanziario. La pandemia ha messo in luce l’importanza delle sinergie tra pubblico e privato, tra settore finanziario e mondo imprenditoriale: per questo il CSVN propone una serie di nuovi corsi atti a favorire il dialogo tra settori diversi. Non bisogna poi dimenticare che la società sta attraversando una fase di trasformazione anche a livello generazionale, un fenomeno che incide in modo importante sulla Governance delle aziende a conduzione familiari. Anche in questo campo il CSVN ha elaborato dei percorsi mirati, ad esempio per sostenere i giovani imprenditori nella successione aziendale.

Infine, come evidenziano numerosi studi a livello internazionale, il mondo del lavoro pone sempre più l’accento sulle soft skill: ovvero quelle competenze trasversali ormai necessarie in qualsiasi ambito professionale. Per rispondere a queste esigenze il CSVN ha inserito nel catalogo 2021 corsi di project management, business design marketing, trasformazione digitale, comunicazione e negoziazione.

Con queste novità il CSVN si impegna a mantenere un’offerta formativa differenziata, flessibile e al passo con i tempi per tutti i collaboratori attivi in ambito bancario, fiduciario, assicurativo e giuridico.

Scopri tutti i corsi su www.csvn.ch