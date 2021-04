SAVOSA - La campagna elettore, un momento dove i candidati si presentano, scrivono sui giornali, distribuiscono santini, inviano lettere e volantini, sono onnipresenti nelle città che si ricoprono dei loro volti. I partiti, le sezioni e i singoli candidati elaborano strategie, riunioni, per raccogliere voti dalla popolazione.

La popolazione sono le persone con una vita: un passato, un presente e un futuro.

Questa è la mia seconda campagna elettorale per le elezioni comunali come candidata al Municipio e al Consiglio Comunale. La prima fu a Chiasso mentre ora, la vita mi ha portata a Savosa.

In molti mi hanno chiesto cosa fai per questa campagna? Nulla di diverso rispetto a ogni mio singolo giorno che, rappresenta il mio presente, domani sarà il mio passato, e che costituisce un passo verso il mio futuro.

Credo che alla fine si sostengono le persone: mi piace come la pensa, mi piace come si impegna, mi piace quello che fa, mi è simpatica/o.

Sarò eletta?

Oggi non posso saperlo, me lo auguro poiché così potrò partecipare attivamente alle sedute del Consiglio Comunale.

E se non dovessi essere eletta?

Parteciperò comunque alle del Consiglio Comunale perché come Presidente della sezione PLR di Savosa desidero avere più strumenti e punti di vista possibili per potermi impegnare e svolgere al meglio il mio lavoro.

LOGICA, BUONSENSO E TANTA PASSIONE.

Penso che la logica e il buonsenso emergano da queste poche e brevi righe che ho scritto, non sono quella dei lunghi discorsi. La passione emerge da ogni singolo post che ho fatto, negli anni sui social, e che fungono da diario della mia vita.