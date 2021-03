La formazione al Centro Studi Villa Negroni

In un mercato globalizzato e dinamico per un’azienda è fondamentale investire nella formazione continua dei propri dipendenti per rimanere concorrenziali. Gli attori della piazza finanziaria ticinese non fanno eccezione in quanto operanti in un contesto dove competenze, normative e requisiti sono in evoluzione costante: per rimanere aggiornati i professionisti del settore finanziario si rivolgono da oltre trent’anni al Centro Studi Villa Negroni, con sede nella splendida cornice di Villa Negroni a Vezia. Con quasi 4000 ore di lezione erogate, 2673 iscritti per 28 certificazioni, 27 corsi e 43 convegni solo nel 2020, il CSVN è strutturato per rispondere alle esigenze dei collaboratori attivi in ambito bancario, fiduciario, assicurativo e giuridico.

Le offerte formative targate CSVN, oltre a differenziarsi per le tematiche toccate, sono pensate per essere fruibili da profili con diversi livelli di esperienza lavorativa: i percorsi Basics ad esempio sono molto apprezzati dai giovani, neo-assunti e collaboratori junior interessati ad acquisire competenze mirate per consolidare la propria posizione. Non solo: vista la flessibilità del mondo del lavoro di oggi, tanti partecipanti con una solida esperienza optano per questi corsi per riorientarsi professionalmente.

Un pilastro importante dell’offerta formativa del Centro è poi rappresentato da tutti quei corsi strutturati per aggiornare su tematiche puntuali i professionisti già attivi sul mercato del lavoro: in molti casi questi corsi sono una tappa obbligata per poter proseguire il proprio percorso professionale poiché rilasciano certificazioni richieste dalle autorità e/o dal datore di lavoro.

Il Centro Studi Villa Negroni, in collaborazione con diversi istituti universitari, offre anche delle certificazioni CAS (Certificate of Advanced Studies) di durata compresa tra le 80 e le 160 ore. I percorsi CAS permettono l’ottenimento di crediti ECTS (minimo 10) e di una certificazione universitaria, previo superamento delle relative prove d’esame. I CAS rappresentano un valore aggiunto per chi vuole consolidare il proprio background accademico.

La flessibilità della nostra offerta si applica anche alle modalità di erogazione: la pandemia ha imposto uno spostamento verso la formazione online, con circa l’80% dei corsi disponibili in streaming. Attualmente il CSVN propone formazioni a distanza, in aula e in forma mista (blended learning).

