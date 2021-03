CISA: la scuola dove il cinema si impara facendolo

LOCARNO - Il Conservatorio internazionale di scienze audiovisive è un centro di formazione e cultura cinematografica, televisiva e multimediale orientato alla formazione di professionisti, con l’intento di svilupparne le inclinazioni, il talento e le capacità professionali. Gli studenti sono inseriti in contesti creativi, dove viene valorizzato il lavoro di gruppo, con un orientamento didattico eminentemente pratico. Il CISA è un laboratorio aperto alla sperimentazione di nuove forme espressive, che consente di realizzare documentari e fiction secondo il sistema del learning by doing, dove il cinema si impara facendolo.

Il Conservatorio è una Scuola Specializzata Superiore di durata biennale che rilascia il diploma propedeutico di Designer in Design visivo (Film), seguita da un anno post-diploma di specializzazione (SPD) che consente di ottenere la qualifica riconosciuta di Cineasta cinetelevisivo. Oggi più che mai il CISA si inserisce attivamente nella filiera cinetelevisiva del Canton Ticino, grazie alla sua presenza intraprendente nel contesto del PalaCinema, propulsore di attività legate all’audiovisivo e sede del Locarno Festival, Academic partner della Scuola.

Le iscrizioni per l’anno 2021-2022 sono aperte. Visite della scuola e colloqui conoscitivi con i responsabili della didattica sono prenotabili telefonicamente (091 756 00 90) oppure per e-mail (info@cisaonline.ch).

CISA