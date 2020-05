L’opportunità di fare carriera nell’ospitalità

Da ormai 25 anni la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona è impegnata nella formazione di quadri intermedi nelle attività economiche legate all’ospitalità, attivi in ambito nazionale e internazionale.

Ma come funziona? «Dopo tre anni di formazione teorica e pratica, i diplomati ottengono il diploma di albergatore-ristoratore dipl. SSS o specialista turistico dipl. SSS, riconosciuto in Svizzera e all’estero, e sono pronti per iniziare la loro carriera professionale» ci racconta Christian Lovaldi, studente del terzo anno e capogruppo del progetto che si occupa della promozione della SSSAT. «La formazione SSSAT si distingue per la sua natura interdisciplinare che combina nozioni teoriche orientate ai bisogni del mondo del lavoro, competenze tecniche e sperimentazioni pratiche quali, ad esempio, la gestione di un ristorante d’applicazione, lo sviluppo di studi di fattibilità su mandato di committenti attivi sul territorio ticinese, l’ideazione e realizzazione di progetti o eventi. Un anno intero di formazione è invece dedicato agli stage in azienda per mettere in pratica quanto appreso a scuola e crescere professionalmente e personalmente» prosegue Christian Lovaldi.

Per accedere alla formazione SSSAT è necessario avere un titolo di studio di livello secondario II (attestato federale di capacità, maturità professionale commerciale, scuola commerciale triennale, scuole medie professionali, attestato di maturità).

Per approfondire la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona organizza un webinar informativo giovedì 28 maggio alle ore 20.00 (maggiori info sul sito della scuola).