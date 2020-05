Come diventare un "Esperto in Sviluppo di Carriera"

"Il cambiamento è l’unico perpetuo mobile che io conosca”, così si espresse anni addietro un alto dirigente di una grande industria farmaceutica svizzera, il quale qualche anno dopo cambiò il modo di lavorare e produrre in un'azienda di macchine utensili, e dopo ancora si cimentò con le problematiche dell’industria aeronautica. Si rese subito conto che non cambiavano solo le cose, ma anche le persone e, in primis, se stesso.

In seguito ha constatato che le difficoltà quotidiane del lavoro, il (non) raggiungimento degli obiettivi, l’autostima, i rapporti e la comunicazione con gli altri richiedevano, se non un cambiamento, almeno un continuo aggiornamento al contesto.

Intervista sul tema a Manuel Calanca, responsabile formazione continua SIC Ticino.

Chi è / cosa fa un “Esperto in Sviluppo di carriera”?

«Ecco che per aiutare il nostro dirigente, nasce una figura professionale “assemblata” con diverse competenze alla quale vengono proposte e fornite gli strumenti per imparare a supportare ed aiutare meglio i propri interlocutori affinché essi siano in grado di porsi, e raggiungere, obiettivi, siano in grado di valutare la portata dei cambiamenti e di realizzarli, di gestire e sviluppare le risorse umane e altre cose ancora. Insomma, un “Esperto in Sviluppo di carriera” è l’agente del cambiamento, è il facilitatore dello sviluppo professionale e personale del singolo nonché dell’organizzazione in cui opera».

Quale valore aggiunto apporta l’Esperto in sviluppo di carriera alla singola persona?

«La singola persona / collaboratore, grazie all’aiuto dell’Esperto in sviluppo di carriera, può beneficiare di supporti sia in ambito strettamente personale, per esempio la consapevolezza delle proprie capacità, delle proprie competenze e dei propri valori, sia in ambito professionale, per esempio la consapevolezza (del raggiungimento) di obiettivi, della capacità di essere un team player, della sua predisposizione all’apprendimento, della sopportazione dei carichi di lavoro e tanto ancora».

Quale valore aggiunto apporta l’Esperto in sviluppo di carriera all’azienda?

«L’azienda beneficia delle competenze dell’Esperto in sviluppo di carriera anche grazie al fatto che egli si sia cimentato con le tematiche tipiche dell’azienda: organizzazione aziendale, modelli di conduzione (Leadership in primis), mappature delle competenze, Assessment, ecc. Questo largo spettro di conoscenze e competenze permette all’Esperto di agire con sicumera e autorevolezza in azienda, con tutte le persone coinvolte, a beneficio del singolo e dell’azienda tutta. In definitiva valorizza e potenzia persone e ruoli».

Come e dove ci si può formare?

«La formazione “Esperto in sviluppo di carriera”, attualmente, viene proposta dalla Società degli impiegati del commercio – Sezione Ticino.

Il (per)corso di formazione, attuale, moderno e rispondente alle esigenze confacenti ad una oculata e proficua gestione del capitale umano, contempla:

Tecniche di coaching;

Strumenti di supporto alle tecniche di coaching;

Bilancio e mappatura delle competenze;

Assessment;

Gestione del cambiamento;

Valori ed equilibrio personale / professionale;

Organizzazione aziendale;

Leadership;

Pratica con supervisione

Quindi un iter formativo che permette, tra l’altro, di acquisire, se non già presente, la consapevolezza del proprio ruolo come partner competente nella gestione HR».

Quale riconoscimento è previsto per questa formazione?

«Chi supera l’esame sostenuto presso l’associazione di categoria ASESC, riceve il Diploma Cantonale come “Esperto in Sviluppo di Carriera” rilasciato dalla Divisione della Formazione professionale del Cantone Ticino».

A chi è rivolto questo iter formativo?

«Questo iter formativo si rivolge sia agli Specialisti in Risorse Umane che approfondiscono alcuni temi trattati durante la loro formazione specialistica; sia a tutti coloro che gestiscono persone: Responsabili di linea, responsabili di PMI, Capi progetto e a tutti gli interessati al tema. Requisito: essere in possesso di esperienza professionale e di vita».