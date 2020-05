Nuove prospettive di carriera

Lo Specialista in Marketing APF o lo Specialista in Vendita APF (con Attestato Professionale Federale) sono due percorsi formativi, paralleli all’attività professionale, che preparano agli esami federali. Abbiamo chiesto a Stefano Airoldi della SMSchool di Breganzona di spiegarci in cosa consiste il percorso di studi.

«I primi nove mesi prevedono un percorso in comune e poi ulteriori sei mesi, dove i moduli si dividono per approfondire le relative materie di specializzazione».

Come e quando si svolge l'insegnamento?

«Si tratta di una formazione parallela all’attività professionale, due sere alla settimana, per un totale di 420 ore. La durata della formazione è di 18 mesi, inclusa la preparazione e gli esami federali per l’Attestato Professionale Federale (APF). C'è inoltre la possibilità di ottenere un'equipollenza europea. I due percorsi formativi iniziano ogni anno a ottobre, presso le aule della SUPSI di Manno.».

Qual è lo scopo di chi sceglie di intraprendere questo tipo di studi?

«La formazione permette ai futuri diplomati di acquisire importanti competenze e alle aziende di poter contare su professionisti del marketing o della vendita capaci di assumere responsabilità gestionali e strategiche».

Esistono degli aiuti economici per accedere agli studi?

«Sì, la Confederazione contribuisce con un sostegno finanziario nella misura del 50%».

Chi può accedere alla formazione?

«La formazione è aperta a tutti gli adulti con uno spiccato interesse per il marketing e/o la vendita. A fine corso gli studenti riceveranno un attesto di partecipazione della SMSchool. Per iscriversi agli esami federali i candidati devono disporre di un Attestato Federale di Capacità (AFC) o equivalente e di almeno di 2 anni di pratica professionale. Un colloquio senza impegno con il sottoscritto, permette agli studenti interessati di esporre il loro Curriculum e di approfondire con me i dettagli relativi al percorso formativo».