A casa in tutto il mondo con le lingue

Oggi le lingue sono più preziose che mai, inutile negarlo. Chi pensa di potersi affidare ai "traduttori" online ha già perso in partenza. Lo sa bene Donatella Bucksch, responsabile della sede Academia Languages di Caslano dove è possibile seguire corsi di lingue destinati a principianti e avanzati: «Parlare la stessa lingua facilita la comprensione reciproca». Ma come si impara una lingua? E come sono organizzati i corsi? «È possibile studiare e perfezionare la lingua desiderata secondo le varie esigenze e seguendo il ritmo più congeniale di ognuno - prosegue Donatella Bucksch -. In base ai propri bisogni si possono frequentare lezioni individuali, corsi di conversazione, corsi intensivi o serali».

La formazione anche in azienda - Ma non sono solo i "privati" che hanno necessità, voglia e curiosità di imparare una lingua: ci sono anche le aziende. «È per questo che Academia Languages si è specializzata nella formazione linguistica all'interno delle aziende e istituzioni pubbliche. Per noi questo significa offrire accanto a un ottimo livello di insegnamento anche tutti i servizi concernenti l’organizzazione dei corsi di lingue».

Certificazione - Spesso non è sufficiente sapere una lingua: bisogna anche dimostrarlo. «È per questo che all'Academia Languages è possibile attestare le proprie conoscenze conseguendo un certificato linguistico. La scuola è centro esami telc e PLIDA, oltre che centro riconosciuto di preparazione agli esami Cambridge, DELF/DALF, CELI e DELE».

La lingua e integrazione - Le lingue sono il mezzo migliore per farsi capire e, di conseguenza, integrarsi. In cooperazione con il comune di Caslano, l‘Academia Languages organizza anche corsi di integrazione per adulti in italiano. Esiste inoltre la possibilità di abbinare un corso di italiano di una settimana a un soggiorno nel Centro Magliaso.