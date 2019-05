Poestate quest'anno ha il suo After

LUGANO - Quest'anno Poestate avrà un After: “Birranarrativa” è il titolo di questo pomeriggio intriso di poesia, arte e letteratura che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 2 giugno al Bar Laura di Via Bossi a Lugano.

Il programma prevede un reading a cura di Mirko Aretini: dalle 16 fino all’ora dell'aperitivo verrà data la possibilità a vari artisti e scrittori, anche indipendenti, di presentare le proprie opere ed esibirsi in performance varie. Con musica selezionata e suonata anche dal vivo, per dare ritmo ad una domenica di pura condivisione, tra stile e cultura.

Per l’occasione verrà ospitata anche un’edizione speciale di Ticino Poetry Slam e sarà allestito un un mercatino letterario in cui ogni autore sarà libero di proporre e vendere le proprie pubblicazioni, confrontandosi direttamente col pubblico.

Questo il programma dell'evento:

16.00 - Gino Agostini: Poesia e chitarre

16.45 - Gilberto Isella: Suite inedita

17.00 - Valeria Consales: Mamma Simy, ricordi...

17.30 - Daniele Porfido (membro dei Dismal): The Grey Windows, performance acustica

18.00 - Mirko Aretini: libro All you can read, reading parte 2, diete folli e religioni moderne in acustico insieme a The Grey Windows

19.15 - Vaniggio: presentazione album "Solo un sogno" e concerto. Con Ivan Griggio (voce), Roberto Panzeri (batteria), Alberto Pagani (basso) e specal guest Luca Princiotta (chitarra)

20.30 - Ticino Poetry Slam, edizione speciale con il condottiero serale Marko Miladinovic