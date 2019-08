I premi e una chiusura asiatica

LOCARNO - È il giorno conclusivo dell'edizione 2019 del Locarno Film Festival. Alle 21, come da tradizione, in Piazza Grande verranno consegnati i vari riconoscimenti.

Ci sarà poi modo di vedere un ultimo film: "Tabi no owari sekai no hajimari ", produzione internazionale (Giappone-Uzbekistan-Qatar) per la regia di Kiyoshi Kurosawa. Yoko mette alla prova il suo carattere insulare e prudente quando parte per l’Uzbekistan per girare l’ultimo episodio del suo programma televisivo di viaggi. Julian Ross introduce alla visione del film: «Kiyoshi Kurosawa è conosciuto per i suoi film horror che partono da una realtà nota per stravolgerla. Qui succede il contrario. Tanto più la reporter televisiva Yoko si perde fra le strade dell’Uzbekistan a lei completamente estranee, quanto più si trova a suo agio. Anche se il regista mantiene un saldo controllo sul linguaggio filmico nell’interesse della suspense, quest’opera potrebbe segnalare una nuova direzione, esemplificata dal titolo in giapponese: "La fine di un viaggio, l’inizio di un mondo"».