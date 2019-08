È la grande serata di John Waters

LOCARNO - Un venerdì sera all'insegna di John Waters in Piazza Grande.

Il geniale cineasta riceverà il Pardo d'onore Manor e per l'occasione verrà proiettata una delle sue opere cult, "Cecil B. Demented". Una banda di scapestrati, guidata dal regista underground Cecil B. Demented, sequestra la capricciosa diva Honey Whitlock per costringerla a recitare in un film antihollywoodiano. Spiega Francesca Monti: «In questa folle cronaca di un sequestro, la sfida a Hollywood e ai suoi sostenitori − per lo più uomini bianchi in divisa − si fa guerra aperta. Melanie Griffith, con sorprendente autoironia, lascia che la propria aura sia profanata per trasformarsi nella musa di una produzione sporca, cattiva e low budget. Una ventina d’anni prima delle nostre indigestioni quotidiane di sequel e remake, Waters combatteva così il dominio del cinema "fast food"».

La serata sarà arricchita anche da "Adoration" di Fabrice du Welz, una co-produzione franco-belga. Il dodicenne Paul vive con sua madre nell’istituto dove lei lavora come infermiera. Quando incontra Gloria, decide di fuggire con lei. «"Adoration"» afferma Mathilde Henriot «è l’epopea di due bambini che realizzano un sogno di libertà e amore che potrebbe essere stato anche il nostro. L’attore, Thomas Gioria, è sconvolgente nelle vesti del santo, una sorta di idiota di Dostoevskij. Pervaso di compassione e dolcezza, trae forza dalla sua grande fragilità. Fantine Harduin, scoperta nell’ultimo film di Haneke, "Happy End", riesce nella difficile impresa di alternare stati emotivi di incredibile forza».