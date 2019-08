Un premio al cinema ticinese e un'estate britannica

LOCARNO - Il regista Fulvio Bernasconi sarà insignito con il Premio Cinema Ticino prima della consueta proiezione serale in Piazza Grande del Locarno Film Festival.

Dopo l'omaggio al cineasta ticinese gli organizzatori propongono "Days of the Bagnold Summer" di Simon Bird. I piani per le vacanze di un adolescente patito di heavy metal vengono stravolti all’ultimo minuto. Dovrà quindi trascorrere l’estate con la persona che sopporta meno: sua madre. Il film è presentato da Mike Goodridge: «L’attore comico Simon Bird debutta alla regia con un delicato ritratto del rapporto fra un ispido adolescente e la madre, nell’arco di un’estate. Nella meravigliosa interpretazione di Monica Dolan e Earl Cave (il figlio di Nick), i due oscillano dall’avversione all’affetto, mentre cercano di capire che cosa ne sarà delle loro vite. Con questo film sensibile, caustico e affettuoso, Bird si distingue come una nuova voce dal Regno Unito».