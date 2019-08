La Hollywood di Tarantino in Piazza Grande

LOCARNO - È la sera dell'attesissima proiezione di "Once Upon a Time... in Hollywood" al Locarno Film Festival.

In Piazza Grande sbarca il nono film da regista di Quentin Tarantino, che ha già tanto fatto parlare a Cannes e che presenta un cast da urlo: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, tra gli altri. La storia è ambientata a Los Angeles, 1969: in un periodo in cui tutto sta cambiando, anche la star televisiva Rick Dalton e il suo stuntman Cliff Booth devono familiarizzare con una realtà che quasi non riconoscono più. Questa l'introduzione alla visione di Victor Bournérias: «Quentin Tarantino ci trasporta nella Los Angeles del 1969, anno che segna la fine di quel decennio e del sogno hippie: è l’inizio di un’era più buia e cinica. Tarantino firma il suo film più malinconico e dolente, illuminato dall’incredibile tandem Leonardo DiCaprio-Brad Pitt e dalla presenza solare di Margot Robbie nei panni di Sharon Tate, e ancora una volta celebra il potere della finzione sul reale». Età legale per assistere alla proiezione in Svizzera: 16 anni.

Segue "Coffy" di Jack Hill per la Piazza Grande: Crazy Midnight. Quando la sorella minore finisce in ospedale per essersi iniettata dell’eroina contaminata, l’infermiera Coffy decide di scendere in strada con un fucile e fermare il traffico di stupefacenti una volta per tutte. «Il titolo che ha reso Grier la diva che è» spiega Greg de Cuir Jr. «Diretto da Jack Hill, "Coffy" coglie come pochi altri film le atmosfere – affascinanti ma mortali – della California del Sud. Un’opera che ha esercitato il suo influsso a vari livelli, con una protagonista nera che forse non ha ancora trovato una degna erede».

Sabato sera ci sarà anche la consegna del Vision Award Ticinomoda a Claire Atherton.