Gordon-Levitt sullo schermo, Swank in piazza

LOCARNO - Uno dei momenti più attesi di questa edizione del Locarno Film Festival è giunto: questa sera in Piazza Grande Hilary Swank, due volte premio Oscar, riceverà il Leopard Club Award. Dopodiché verranno proiettati due film molto interessanti.

Il primo è "7500" di Patrick Vollrath, del quale è protagonista Joseph Gordon-Levitt. Un volo commerciale viene dirottato e un giovane pilota deve negoziare con gli aggressori. Ciò che accade nella cabina di pilotaggio potrebbe provocare un disastro per chi è intrappolato fuori, e oltre... «Se sentite pronunciare "Codice 7500" in volo, potrebbe essere il caso di preoccuparsi» spiega Mathilde Henrot. «Lo schermo gigantesco della Piazza Grande trasporterà il pubblico nella minuscola cabina di pilotaggio di un aereo, con Joseph Gordon-Levitt che dovrà prendere decisioni dalle conseguenze terribili. "7500" è l’opera prima di Vollrath. Salire su un aereo per voi non sarà più la stessa cosa…».

Segue, per Piazza Grande: Crazy Midnight, "Greener Grass" di e con Jocelyn DeBoer e Dawn Luebbe. Jill e Lisa vivono in un’idilliaca comunità nella periferia residenziale. Quando Jill, in uno slancio altruistico, dona a Lisa il suo neonato, è assalita dalla paranoia e dall’angoscia. «Lanciato al Sundance e qui in prima internazionale, il primo lungometraggio delle registe – presenti anche in veste di protagoniste – si ispira al loro omonimo corto, vincitore della Special Jury Award a SXSW» afferma sempre Henrot. «Pensare in rosa. Pensare grottesco. Pensare con l’apparecchio ai denti. In omaggio a John Waters, le due sono creatrici e creature divine. Immaginate Wisteria Lane… ma più folle».