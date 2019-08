Il Premio Rezzonico e la ragazza con il braccialetto

LOCARNO - Giovedì è la serata della consegna del Premio Raimondo Rezzonico, che verrà ricevuto da Maren Ade, Jonas Dornbach e Janine Jackowksi, produttori della Komplizen Film.

Il programma di Piazza Grande si apre con "New Acid", cortometraggio franco-svizzero firmato da Basim Magdy. Vari animali discutono via SMS. Dagli scambi, piuttosto mondani, emergono delle rivalità. Sono forse diventati umani? «"Vi ricordate com’era la vita prima delle piante finte e degli origami?". L’ultimo cortometraggio di Basim Magdy» spiega il membro del comitato di selezione Julian Ross «immagina una realtà tinta di nostalgia, un tempo sulla terra dopo la scomparsa degli umani, in cui gli animali e i bot comunicano via SMS pieni di emoji. Se il loro bizzarro linguaggio potrebbe disorientarci, possiamo certo cogliere il loro desiderio di interagire. Illuminati dalla mancanza di sonno, questi esseri si trovano intrappolati – ma dove? In uno zoo o in un flusso di dati?».

Segue "La Fille au bracelet" di Stéphane Demoustier, coproduzione franco-belga. Lise, 16 anni, è accusata d’aver ucciso un’amica. Al processo i genitori la sostengono. Ma poi la sua vita segreta emerge. «"Ti amo" non vuol dire niente. Tutti dicono "Ti amo". Queste parole di una semplicità disarmante, pronunciate con nonchalance da una ragazza chiamata al banco dei testimoni, gelano il sangue» spiega Victor Bournérias. «Sensazione ricorrente in questo film giudiziario di rara precisione, dove la parola e la sua potenza sono al centro dell’attenzione. La procedura giudiziaria diventa il rituale di una società che processa la propria gioventù». Il film sarà proiettato in francese con sottotitoli in inglese e tedesco.