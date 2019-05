Il giurista d’impresa si forma a distanza

MANNO - In Ticino non è presente una facoltà di diritto, ma all’interno delle aziende le conoscenze giuridiche sono sempre più richieste, ancor più se combinate a conoscenze economiche. Da questa consapevolezza nasce il Master of Advanced Studies (MAS) in Business Law offerto dal Centro competenze tributarie della SUPSI.

A chi si rivolge? - La formazione è pensata per giuristi, economisti, fiduciari, dirigenti e quadri aziendali, ma anche neolaureati. «Il giurista d’impresa è una nuova figura da adottare strategicamente in azienda - spiega il responsabile Samuele Vorpe -, o l’occasione per istruire e formare un proprio collaboratore. Per quel che concerne i singoli professionisti (consulenti d’impresa o fiduciari), il master può essere un’occasione per completare le proprie conoscenze o aprirsi a una nuova sfida e rendersi più accattivanti sul mercato del lavoro».

Formazione a distanza - Blended learning. Ovvero apprendimento misto. La formazione del MAS affianca alle lezioni tradizionali in aula (mercoledì sera e occasionalmente il sabato mattina), lezioni a distanza. Tutto il materiale sarà disponibile su una piattaforma online e il candidato potrà organizzare e gestire lo studio compatibilmente con i propri impegni lavorativi e personali: «Un grosso beneficio, ossia l’indipendenza nella consultazione e nell’apprendimento».

Si cercano più conoscenze - Perché offrire un MAS in Business Law? Il tessuto economico e aziendale ticinese sembra avere carenza di profili di questo tenore, nonostante la formazione universitaria giuridica ed economica. «Sicuramente ci sono nozioni già conosciute da alcuni candidati, ma pensiamo solo in parte - precisa Vorpe -. Il master è concepito per professionisti e adotta un approccio prettamente pratico. Inoltre, il diritto è in costante mutamento e rimanere aggiornati è d’obbligo».

Un impegno a lungo termine - Il MAS è composto da tre corsi annuali (Certificate of Advanced Studies) della durata di due semestri ciascuno. «Gli studenti devono avere la motivazione di rimanere “in ballo” per tre anni, ma sono consapevoli che la mole di studio è sostenibile per chi esercita un’attività lavorativa - aggiunge Vorpe -. Questo evita stress eccessivi che possono portare all’abbandono della formazione. Inoltre, per molti professionisti è piacevole tornare, anche solo per un giorno ogni due settimane, a fare la vita dello studente».

Ancora tre mesi per iscriversi - Il costo della formazione è di 8’000 franchi sull’arco di tre anni, ai quali si aggiungono 1’500 franchi per la tesi. «I costi sono in linea con gli altri MAS offerti dal Centro competenze tributarie (Tax Law, Diritto Economico e Business Crime). Per il momento c’è molto interesse attorno a questo nuovo prodotto e le iscrizioni stanno iniziando ad arrivare». C’è tempo fino a fine agosto per iscriversi. Il numero minimo di partecipanti sarà di 12.