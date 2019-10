Sulla canapa ecco quali candidati votare

LUGANO - Quali sono i candidati alle prossime elezioni che si oppongono al proibizionismo della canapa e quali invece no? Il Comitato interpartitico per la regolamentazione della canapa (CIRCA) ha tastato il polso ai candidati tramite un breve sondaggio. L’83% dei rispondenti si è detto favorevole a un modello di regolamentazione alternativo al proibizionismo, mentre addirittura il 91% vede di buon occhio la possibilità di condurre studi scientifici aventi come oggetto di studio la canapa ricreativa.

Per il CIRCA il proibizionismo “ha fallito su tutta la linea” e ricorda che pure il Consiglio federale e la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze (CFQD) ritengono che il proibizionismo “provochi dei gravi effetti collaterali” (il riferimento va ai crimini organizzati, all’ostacolo al lavoro di prevenzione) e che si debba dunque preparare il terreno a un modello di regolamentazione più pragmatico e incentrato sulla salute pubblica, come tra l’altro auspicato anche dal Gruppo esperti nel campo delle tossicomanie (GE) ticinese già nel lontano 2015.

Dai risultati del sondaggio si evince che i candidati sottostanti sono favorevoli sia ai progetti pilota, sia alla regolamentazione del mercato della canapa.

04 PS - Gioventù Socialista (GISO)

01 Caggia Federica

03 David Mattea

04 Demaria Yannick

11 Verdi e Sinistra alternativa - Giovani Verdi

01 e 05 Meili Deborah

03 e 07 Simao Ograbek Kevin

04 e 08 Tognina Ada

12 Verdi e Sinistra alternativa

01 Bottinelli Jessica (Verdi)

02 Cavadini Fabiano (Verdi)

03 Cavalli Franco (Forum Alternativo)

04 Forni Angelica (Partito Comunista)

08 Schertenleib Lea (Partito Comunista)

14 Verdi e Sinistra alternativa – Donne

01 Calebasso Laura

03 Cavallini Grazia

04 Giorla Lorenza

18 UDC

03 Gobbi Fosco

05 Pamini Paolo

08 Rossi Tuto

22 pvl partito verde liberale

06 Mobiglia Massimo

23 Più Donne

01 Martinel Jennifer

02 Merlo Tamara

04 Schlunke Caroline