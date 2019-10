Calanca è il comune più pigro della Svizzera (elettoralmente parlando)

CALANCA - Calanca (GR) è il comune elettoralmente più pigro della Svizzera, perlomeno sulla carta: lo mette in evidenza oggi l'Aargauer Zeitung, che spulciando fra i risultati delle elezioni federali di quattro anni or sono punta i riflettori su vari primati locali.

Nel 2015 la partecipazione in assoluto più bassa del Paese, nel voto per il Consiglio nazionale, è stata registrata nel Moesano, con il 29,5% di Calanca. Interpellato dal giornale, il sindaco Toni Theus ha detto di non sapersi spiegare il perché. Una possibile ipotesi viene invece avanzata dalla cancelleria cantonale: il comune ha una quota elevata di svizzeri all'estero. Visto che costoro partecipano meno al voto - per ostacoli amministrativi o mancanza di interesse - ne soffre il tasso complessivo di chi si reca alle urne. Questo fa sì che nel 2015 a Calanca vi siano stati più aventi diritto di voto (193) che abitanti (187), bambini compresi. Quindi la caratteristica di "indolenza elettorale" va relativizzata.

Il più entusiasta - Nei Grigioni si trovano anche gli elettori più entusiasti: sono quelli di Lohn, gruppo di case situato a 1600 metri di altitudine nella ragione della Viamala. Dei 38 aventi diritto hanno espresso il loro voto 36 persone: una partecipazione del 95%, la più elevata del paese. Il comune - caratterizzato da diverse fattorie bio - si smarca anche spesso dall'orientamento delle località vicine, votando in modo più progressista.

Il più veloce - Schmiedrued (AG) è invece il comune più veloce: il 18 ottobre 2015 ha pubblicato i risultati poco dopo le 11.00, cosa vista in modo poco favorevole nella Berna federale: dati elettorali a urne ancora aperte altrove potrebbero infatti influenzare il comportamento dei votanti. Nella stragrande maggioranza dei comuni i seggi si chiudono infatti alle 12.00: eccezioni (10.00) esistono soprattutto nei cantoni di Argovia e Zurigo. Nella sua ultima direttiva relativa al prossimo 20 ottobre il Consiglio federale ha chiesto ai comuni di non rendere noti risultati prima di mezzogiorno: si vedrà se Schmiedrued si atterrà a queste indicazioni.

Il più... nordcoreano - «Condizioni nordcoreane» - così l'Aargauer Zeitung - vigono invece a Dallenwil e a Wolfenschiessen, due comuni del canton Nidvaldo in cui nel 2015 l'UDC ha ottenuto - in entrambi i casi - l'88,7%: in nessuna altra località elvetica un partito ha raggiunto un risultato migliore. C'era da eleggere l'unico deputato del cantone, l'uscente Peter Keller, sfidato solo da un altro candidato senza partito che voleva evitare un'elezione tacita e che ha raccolto il 17,2%.

Il più scontento - Nidvaldese è anche il record di schede bianche: appartiene al capoluogo Stans, dove questa soluzione è stata scelta da 392 elettori su 3554, una quota dell'11%: ha pesato con ogni probabilità la scarsità della scelta, vista la contesa fra un uscente e una personalità non conosciuta.

Il più rappresentativo - Per finire il comune che più ha riflesso su scala locale quello che è stato il risultato nazionale è stato Frauenfeld (TG): il PS ha ottenuto il 19,4% delle schede (19,3% a livello nazionale) e anche i voti ottenuti da UDC, PLR e PPD hanno presentato scarti minimi rispetto a quelli osservati a livello elvetico.