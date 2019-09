I partiti di centro «si fingono euroscettici per raggirare i cittadini»

LUGANO - In un Padiglione Conza gremito - con circa 800 persone presenti - la Lega dei Ticinesi ha dato il via oggi alla volata finale verso le elezioni federali del prossimo 20 ottobre.

A scandire i temi «fondamentali» della campagna - in particolare «i rapporti con l’UE e non certo l’isterismo climatico», si legge in una nota diramata in serata - si sono avvicendati sul palco il candidato agli Stati Battista Ghiggia e i diversi candidati in lista per il Nazionale.

«Il nostro Cantone merita dei rappresentanti alle Camere federali che promuovano la volontà della maggioranza dei ticinesi sui temi fondamentali per il futuro del paese; non dei camerieri dell’UE che questa volontà la cancellano ad ogni occasione» scrive la Lega, puntando il dito contro i partiti «del cosiddetto “centro”» che «si fingono euroscettici per raggirare i cittadini».

Tipress