Elezioni federali, il materiale di voto arriva nelle case ticinesi

BELLINZONA - Domenica 20 ottobre, le cittadine e i cittadini saranno chiamati a eleggere i 46 rappresentanti al Consiglio degli Stati e i 200 al Consiglio nazionale, che saranno poi in carica per la legislatura 2019/2023. Il Canton Ticino sarà rappresentato da due Consiglieri agli Stati e da otto rappresentanti in Consiglio nazionale.

La busta ufficiale di voto sarà distribuita per posta dai Comuni durante la prossima settimana e conterrà il materiale necessario a esprimere le proprie preferenze: carta di legittimazione di voto, schede ufficiali per l’elezione del Consiglio degli Stati (scheda unica) e del Consiglio nazionale (blocchetto), buste interne per riporre le schede votate, guida elettorale federale e istruzioni di voto cantonali. È bene ricordare che le schede ricevute a casa dagli aventi diritto di voto sono ufficiali (non si tratta di facsimile). Come per le elezioni cantonali, la busta ricevuta a casa dovrà essere riutilizzata da chi sceglierà il voto per corrispondenza.

Voto per corrispondenza - Sarà possibile votare per corrispondenza dal momento in cui si riceverà il materiale di voto, consegnando a mano le buste alla Cancelleria comunale, depositandole nelle cassette comunali per il voto per corrispondenza (entro le 12.00 di domenica 20 ottobre 2019), oppure inviandole per posta. Per chi sceglierà quest’ultima opzione, va ricordato che le buste dovranno essere consegnate agli uffici postali entro il 15 ottobre 2019 (se il materiale è spedito per posta B) o il 17 ottobre 2019 (posta A) in modo da garantire il recapito tempestivo delle schede.

Affinché il voto per corrispondenza sia valido, è necessario che l’elettore compili correttamente la carta di legittimazione di voto apponendo la propria firma e la data di nascita completa, e inserisca correttamente le schede votate nelle buste interne e infili tutto nella busta di trasmissione; la legge non ammette l’utilizzo di buste non ufficiali. L’elettore che invece preferirà recarsi al seggio elettorale dovrà portare con sé le schede ricevute al domicilio e la carta di legittimazione di voto, per dimostrare di non avere già espresso il proprio voto per corrispondenza.

I lavori di spoglio, che si svolgeranno a livello comunale, inizieranno alle 12 di domenica 20 ottobre. I risultati saranno successivamente pubblicati sul sito web del Cantone

Per esprimere un voto valido ed evitare errori, è utile leggere attentamente il materiale

informativo o consultare la pagina web con le istruzioni di voto.