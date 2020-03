La Lega di Blenio si presenta per le elezioni comunali

BLENIO - Una squadra variegata che ben rappresenta la popolazione, si appresta a raccogliere i consensi per poter continuare ad occuparsi della gestione pubblica, in modo diretto, concreto e vicino alla cittadinanza; continuando la tradizione che vede la Lega da oltre 20 anni, ben presente sul territorio. Una presenza che a Blenio ha portato quattro anni fa, a ottenere il sindacato, nella figura di Claudia Boschetti Straub che si ricandida per rinnovare il mandato. Nella lista per il Municipio la sindaca è accompagnata da due intraprendenti e conosciuti leghisti Stefano Fraschina e Renè Urietti, mentre per il consiglio comunale si aggiungono altri sette validi candidati.

Lista Lega Blenio porta il numero 2 ed è così composta:

MUNICIPIO: 1. Claudia Boschetti Straub 2. Stefano Fraschina 3. Urietti Renè

CONSIGLIO COMUNALE: 1. Bassi Oddvar 2. Boschetti Straub Claudia 3. Corti Alessandro 4. Dalberti Irina 5. Degiorgi Elia 6. Degiorgi Guido 7. Fraschina Stefano 8. Guggiari Massimo 9. Solari Loris 10. Urietti Renè