Area di Sinistra: il pranzo è rinviato, «ma ci presentiamo»

BLENIO - Il gruppo Area di Sinistra del Comune di Blenio ha deciso di rinviare il pranzo elettorale previsto per domenica 22 marzo alla Sala Patriziale di Olivone. L’appuntamento verrà riproposto quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata. «Questa decisione è frutto di una ponderazione dei rischi - spiega il gruppo - in questo momento si ritiene sia prioritario tutelare la salute della popolazione più vulnerabile».

Il Gruppo coglie l’occasione per presentarsi alla popolazione via stampa. L’Area di Sinistra del Comune di Blenio si presenta con dieci persone che si candidano al Consiglio Comunale, di cui cinque anche al Municipio. Con Marino Truaisch, municipale uscente, corrono per il Municipio Stefania Grassi Corazza (infermiera), Andrea Marchi (agricoltore), Fausto Rusconi (impiegato La Posta) e Pia Steiner Birnstiel (economista e gerente Casa Lucomagno). Per il Consiglio comunale sono in lista, oltre ai nomi già menzionati, Noemi Cerboni (studentessa in chimica), Sofia Cerboni (studentessa in diritto), Thomas Lechleitner (fumista), Stefano Mayor (agente polizia cantonale) e Silvia Salvini (logopedista).

«Il gruppo Area di Sinistra si impegna per un Comune attrattivo e moderno che guarda al futuro. Le priorità definite nel programma sono la protezione dell’ambiente e del paesaggio, un’economia reale sana e forte, delle infrastrutture adeguate e dei servizi sociali funzionanti. Inoltre si ritiene importante promuovere una buona collaborazione intercomunale e con le istituzioni».