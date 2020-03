L’emergenza targata “Covid-19” che ci ha investito in queste ultime settimane è la prova lampante dell’importanza di mantenere uno sguardo globale per un’azione locale. Questa constatazione nasce da una situazione che noi possiamo e dobbiamo gestire al meglio.

Ma tutto questo con le prossime elezioni comunali apparentemente non sembra così tanto legato, apparentemente appunto. Dal mio punto di vista sono convinto che possiamo trarre degli insegnamenti, innanzitutto sulla necessità di essere pro-attivi anche a livello politico. Ho scelto di candidarmi con il desiderio, se le cittadine e i cittadini di Mendrisio me ne daranno l’opportunità, di contribuire attivamente alla gestione delle sfide future della nostra Città e non da ultimo per dare un esempio ai miei due figli di impegno civico.

Io credo che, valorizzando le specificità di ogni Quartiere, si possa aumentare il senso di appartenenza, l’orgoglio e la riconoscenza dei cittadini verso chi si dedica all’amministrazione del bene pubblico. Tra i diversi aspetti e le tematiche degne di attenzione come il traffico, la socialità, l’economia e il suo riflesso sulle finanze comunali e l’ambiente, vorrei porre l’accento, non per importanza rispetto agli altri temi, sulle zone di svago. Ritengo che la rivalorizzazione e la messa in rete di quella grande e importante risorsa rappresentata dal bosco e di tutti i percorsi naturalistici potrebbero rappresentare una risposta a molteplici necessità.

Concretamente la mia proposta è quella di fare un’analisi di tutte le zone di svago del comprensorio della Città evidenziando lo stato attuale di cura e il relativo potenziale. Sulla base di questa analisi sviluppare un progetto di rivalorizzazione e sfruttamento sostenibile dei boschi in particolare attraverso il recupero e la sistemazione dei tanti sentieri. Questo tipo di intervento pianificato su alcuni anni porterebbe dei benefici diretti all’economia locale e indirettamente a tutta la popolazione che ritroverebbe spazi messi a sua disposizione. Attraverso la messa in rete dei sentieri si potrebbe sviluppare ulteriormente l’offerta di passeggiate tematiche già esistenti, ottenendo dei percorsi più completi di riscoperta del nostro territorio. Resta aperto l’aspetto finanziario che, trattandosi di un investimento, genererebbe ripercussioni su più anni. Il finanziamento, per esperienze di altri Comuni, potrebbe essere trovato in parte nel sostegno sia federale che cantonale.

La Città di Mendrisio è e sarà confrontata con diverse sfide che a volte richiedono coraggio e determinazione nell’affrontarle. Io sono pronto con determinazione e voglia di portare il mio contributo al miglioramento delle condizioni quadro che getteranno le basi per lo sviluppo futuro della nostra bella e giovane Città. Tutto ciò con uno sguardo vigile e un’attenzione allo sviluppo della società attraverso gli influssi globali per poter meglio rispondere attivamente alle specifiche esigenze locali.