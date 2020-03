Per uno sviluppo sostenibile

MONTECENERI - Il gruppo lega/UDC/indipendenti di Monteceneri, tenuto conto dei cambiamenti climatici che ci stanno investendo, e della strategia energetica 2050 elaborata dal Consiglio Federale, ha deciso di mettere in atto una serie di misure che agevolino l’abbandono del nucleare attraverso l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.

Abbiamo sviluppato un programma realizzabile nel prossimo quadriennio, che possa essere integrato nel “Piano Energetico Comunale” allestito nel corso dell'attuale legislatura, senza impattare pesantemente sulla delicata economia del comune, ma che al contempo porti dei risultati tangibili nella riduzione delle emissioni di CO2, migliorando la qualità di vita della cittadinanza:

-intraprendere la strada per ottenere la certificazione quale “città dell’energia”, molti sono i comuni che hanno cominciato, Monteceneri è in ritardo.

-incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili mettendo a disposizione della cittadinanza uno sportello “energia” che dia delle consulenze in ambito energetico ai privati.

-Sensibilizzare le aziende ed i proprietari di immobili in merito all’efficienza energetica ed all’utilizzo parsimonioso delle risorse.

-Preparare il nostro comune alla mobilità elettrica implementando stazioni di ricarica per biciclette, scooter ed automobili elettriche (e-bike, e-scooter, e-car).

-Introdurre il concetto di bike-sharing (condivisione della bicicletta) per agevolare la mobilità lenta tra i quartieri e le stazioni FFS e collegare il Comune di Monteceneri con gli altri centri urbani.

-Creare una banca dati ed una applicazione che agevoli la condivisione dell’automobile tra aziende e cittadino che necessita di spostarsi sul territorio.

Si tratta di un programma modesto ma che permetterà di intraprendere un cammino sostenibile per vivere in un comune dove la qualità della vita è la nostra priorità.