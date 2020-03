Le idee del PLR in un'Officina

LOCARNO - Il PLR di Locarno presenta candidati e programma della prossima legislatura, aprendo una “Officina delle Idee”, laboratorio di incontro e confronto con la cittadinanza.

È in distribuzione in questi giorni a tutta la popolazione il pieghevole che presenta i candidati PLR per Municipio e Consiglio comunale. Contemporaneamente parte la campagna pubblicitaria attraverso cartellonistica, flyer e annunci con lo sloga “Ascoltare, Decidere, Migliorare”.

La squadra in corsa per l’Esecutivo allestita dalla sezione PLR cittadina vede il sindaco Alain Scherrer e il municipale Davide Giovannacci a riproporsi al giudizio degli elettori, il presidente del Legislativo Mauro Silacci, il granconsigliere Nicola Pini, l’economista Simone Merlini, l’ingegnere e imprenditore Giovanni Alberti e la consulente del personale Fabiana Renna. Insieme a loro, una lista per il Consiglio comunale con una trentina di candidate e candidati.

Nella nuova Officina delle Idee i candidati del PLR potranno presentarsi e confrontarsi con la comunità locale. L'inaugurazione è prevista venerdì 6 marzo alle 17.30, negli spazi commerciali occupati dall’ex negozio Bellatavola in via Bernardino Luini 17, angolo via Balestra (zona Piazza Muraccio). Parteciperanno il sindaco Alain Scherrer e il municipale uscente Davide Giovannacci. Dalle 21, ci si sposterà dall’Officina delle Idee al Palacinema, dove le donne liberali-radicali ticinesi celebreranno in musica la loro festa accompagnati dai Vasco Jam di Alain Scherrer.

Per un mese, dalle 17 alle 20, dunque, l’Officina delle Idee rimarrà aperta. Una parete dell’Officina delle Idee sarà inoltre attrezzata da bacheca raccogliendo spunti e suggerimenti.

Sono invece annullati a causa dell’emergenza coronavirus e delle disposizioni del Municipio di Locarno, gli appuntamenti elettorali organizzati a Solduno sabato 7 marzo, sabato 14 marzo in Piazza Grande e giovedì 26 marzo e allo Sport Caffè. Sempre giovedì 26 marzo all’Officina delle Idee, dalle 16.30, è invece confermata la merenda organizzata dalle donne PLR di Locarno con i candidati.