Ecco tutti i candidati PLR di Paradiso

PARADISO - Anche la sezione liberale-radicale di Paradiso ha presentato i suoi candidati per le elezioni comunali del 5 aprile. Con lo slogan "Un PLR unito sempre per voi", il partito schiera una lista che comprende sette rappresentanti per il Municipio e venti per il Consiglio comunale.

Per l'esecutivo correranno Barbieri Andrea, Di Simone Luciano, Foglia Renata, Hardmeier Nicola, Longoni Cinzia, Moccetti Ettore e Vismara Ettore.

I candidati per il legislativo saranno Barbieri Andrea, Brazzola Andrea, Butti Paola, Chiodi Aurelia, Daldini Samuele, Di Simone Luciano, Foglia Renata, Hardmeier Nicola, Longoni Cinzia, Lorenzi Andrea, Lucera Donato, Martinoli Franca, Moccetti Ettore, Ramelli Samuele, Roberti Matteo, Stocker Daniele, Venturi Luca, Vismara Ettore, Vismara Giorgio e Vismara Raffaele.