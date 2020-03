Nelle Terre di Pedemonte candidati al passo con i tempi

Da sempre il PLR - e con esso la Sezione delle Terre di Pedemonte - ha annoverato tra le sue fila esponenti con una spiccata attenzione per le tematiche ambientali. A livello comunale è quindi sembrato al passo con i tempi proporre ai cittadini una lista formata da Liberali Radicali e Verdi Liberali delle Terre di Pedemonte. Proprio per questo troviamo nella lista congiunta PLR-VL 1 candidato al Municipio e 4 candidati al Consiglio comunale che corrono sotto la bandiera dei Verdi Liberali. L’alleanza è stata suggellata alla presenza del coordinatore dei Verdi Liberali ticinesi, Massimo Mobiglia, durante la recente assemblea della locale sezione PLR, considerando anche come nelle Terre di Pedemonte i Verdi liberali non siano ancora organizzati a livello sezionale.

L’obiettivo della lista congiunta è stato comunque ampiamente condiviso: mettere in luce giovani cresciuti nelle Terre di Pedemonte, che rappresentano un vero investimento nel futuro. Giovani capaci di perseguire con decisione e saldi valori liberali radicali una nuova visione “post-aggregazione”, in favore del territorio e soprattutto libera dai retaggi comunali del recente passato.

Per quanto concerne le attività e gli eventi di questa campagna elettorale verso il 5 aprile, la sezione PLR delle Terre di Pedemonte offrirà un pranzo agli amici e ai simpatizzanti alla scuola di Cavigliano il prossimo 22 marzo. Sarà l’occasione buona per conoscere i candidati e gustarsi un buon piatto, cucinato proprio dai componenti delle liste PLR-VL. Non mancheranno giochi e intrattenimento musicale.

La sezione PLR Terre di Pedemonte vuole infine rivolgere un sentito ringraziamento agli uscenti di lunga militanza, che hanno deciso di non ricandidarsi. Nello specifico il “grazie di cuore” del PLR va a Giulia Ceroni, Giovanni Hefti e Edy Losa.

Di seguito i candidati PLR-Verdi Liberali delle Terre di Pedemonte

Municipio

Paolo Formentini, 1973, Tegna

Giotto Gobbi, 1986, Verscio

Giuliana Guerra, 1970, Cavigliano

Daniele Thièbaud, 1970, Tegna

Leon Züger, 1996, Verscio (Verdi Liberali)

Consiglio comunale

Bruno Belli (Tegna), Francesca Botta Berguglia (Tegna), Andrea Buloncelli (Tegna), Danilo Ceroni (Cavigliano), Raffaele Demaldi (Verscio), Paolo Formentini (Tegna), Michele Galgiani (Cavigliano), Matteo Galgiani (Verscio), Francesco Gobbi (Verscio), Giotto Gobbi (Verscio), Giuliana Guerra (Cavigliano), Enya Guiot (Verdi Liberali, Verscio), Nicola Leoni (Verscio), Mara Raineri (Verdi Liberali, Verscio), Ramona Scolari (Verdi Liberali, Verscio), Simone Tagliaferri (Verscio), Daniele Thièbaud (Tegna), Manuel Walder (Tegna), Andrea Zaninetti (Cavigliano), Leon Züger (Verdi Liberali, Verscio).