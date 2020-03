Anche Acquarossa si tinge di rosso-verde

ACQUAROSSA - L’alleanza rosso-verde si concretizza anche a livello comunale e raggiunge pure la Valle di Blenio. Ad Acquarossa, il gruppo Sinistra e Indipendenti da quest’anno si allarga e accoglie forze verdi, trasformandosi in “SIAVerde” e adottando un nuovo logo per segnare l’inizio di una nuova collaborazione dinamica ed entusiasta, senza particolari vincoli partitici.

Il gruppo, che al momento conta sei seggi in Consiglio Comunale e uno in Municipio, per la prossima legislatura propone due candidate per il Municipio (l’uscente Eliane Jemini, PS, di Castro ed Eukene Tognali, indipendente, di Leontica) e quindici candidati per il Consiglio Comunale: Cristina Gardenghi (Verdi del Ticino), Enea Toschini (indipendente), Mattia Righetti (indipendente), Andrea Guidicelli (indipendente), Magali Scheder Lucchini (indipendente), Fabrizio Conceprio (PS), Raffaele Lucchini (indipendente), Walter Cortinovis (indipendente), Graziano Veglio (indipendente), Eliane Jemini (PS), Patrizia Passerini (indipendente), Mauro Tognali (indipendente), Eukene Tognali (indipendente), Giuliana Colombini (indipendente), Rolando Guidicelli (indipendente).