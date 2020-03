Obbiettivi generali, traguardi specifici

LUGANO - La politica a Lugano oggi si concentra sui dei macro progetti che sono importantissimi per la città e che dall'alto del loro "interesse generale" devono poter permettere al singolo cittadino, nello specifico, di ottenere un miglioramento della sua qualità di vita. Mi spiego: la mia prima legislatura in qualità di membro della Commissione della pianificazione mi ha permesso di farmi un quadro molto chiaro di quali sono i traguardi imprescindibili. Prima di tutto la necessità di seguire i grandi progetti con un approccio meticoloso che permetterà a questi ultimi di vedere la luce in tempi brevi. La cultura, la formazione, lo sport e i congressi possono diventare il motore della nostra città, possono fungere da carburante, attirando giovani, turismo, imprese, esperti di settore, visibilità mediatica e tanto altro. Lo sviluppo di questi poli servirà a stimolare il commercio locale e dar visibilità e una connotazione moderna alla città stessa. Le infrastrutture, come ben sapete, sono le fondamenta su cui creare lo sviluppo. Quello che serve a tutti noi, nel nostro piccolo, per vivere meglio.

La Pianificazione del territorio invece si muove su binari paralleli ma allo stesso tempo convergenti, con necessità importanti per tutta la popolazione. Il mio quartiere per esempio, il centro di Lugano, è oggi a un bivio. È necessario migliorare prima di tutto l'immagine e la fruibilità del Lungolago con il suo patrimonio paesaggistico e culturale tenendo conto delle ambizioni e le aspettative della popolazione in merito agli spazi verdi e all'arredo urbano. Per la popolazione oggi è anche la mobilità ad essere una causa invalidante del nostro benessere. Vanno studiate soluzioni confacenti alle linee di sviluppo della città, con la pedonalizzazione del centro, aumento progressivo delle quote di mobilità lenta (ciclabile e pedonale) senza dimenticare i parcheggi e la possibilità di raggiungere il centro con facilità, con il trasporto pubblico o privato, sia per la popolazione che per la logistica delle attività commerciali. Altro obiettivo che mi prefiggo, da tempo, per una città lacustre come la nostra, è l'accessibilità al lago per i suoi cittadini, oggi troppo limitata, con la creazione e miglioria di pontili, piattaforme e, perché no, spiaggette.

In generale dovranno essere proposte soluzioni in grado di creare le condizioni per soddisfare le esigenze della popolazione, dei turisti, dei commerci e più in generale dell'attività economica.

Come vedete, ci sono diversi progetti d’interesse generale e che hanno tutti, se portati a termine come mi prefiggo, conseguenze specifiche per tutti noi.