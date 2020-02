Leggo con sconcerto che Lugano non si vuole dotare di una ruota panoramica o di un lounge bar in cima al LAC. Non voglio entrare nel merito delle considerazioni tecniche fatte da persone più competenti di me in materia, ma è evidente che Lugano ha molti spazi in disuso o poco utilizzati sul proprio territorio e che, se uno spazio non va bene, allora se ne deve trovare un altro.

L’ho detto mille volte: Lugano deve reinventarsi ed investire sulle proprie risorse, a cominciare proprio dal turismo e dalla valorizzazione delle immense bellezze naturali che Dio ci ha concesso appena oltre la porta di casa. Una ruota panoramica, così come un’esibizione nel lago degli X-Cat o una corsa di Formula E, attirano l’attenzione del grande pubblico su Lugano, non inquinano e fanno girare l’economia.

Riguardo al lounge bar sul tetto del LAC, non è solo una buona idea: è una necessità. Gli interessi dei locali adiacenti sarebbero salvaguardati da una differenziazione dell’offerta: ristoranti da una parte, cocktail e snack dall’altra. In questo modo si aiuterebbe, oltre al bilancio dell’ente, anche la partecipazione dei giovani agli eventi culturali del LAC, che sono bellissimi e importantissimi per il panorama culturale di Lugano.

Basta vedere i musei e i teatri americani per vedere come la commistione di cultura, buona cucina e divertimento di classe abbia non solo prodotto ritorni economici importanti, ma anche e soprattutto contribuito ad avvicinare al mondo culturale anche chi prima non ci pensava proprio.

Auspico quindi che queste due decisioni vengano riviste il prima possibile.

Lugano deve infatti puntare ad essere una città dinamica, piena di vita e di curiosità verso il futuro. È questa la Lugano che vorrei e spero che il 5 Aprile sarete in tanti al mio fianco. Lugano riparte!