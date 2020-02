Colazione e biciclettata con la Sinistra

LOCARNO - «Insieme a sinistra per la socialità e l'ambiente (ISSA)». È con questo slogan che alle elezioni comunali di Locarno si presentano Partito Socialista, Gioventù Socialista, Partito Comunista e indipendenti, proponendo delle liste (n.3) con candidate e candidati intergenerazionali ed eterogenei.

E in vista dell'appuntamento elettorale del prossimo 5 aprile, il gruppo propone i seguenti appuntamenti coi cittadini:

Sabato 29 febbraio 2020 - Colazione ai Monti dalle 9 alle 11:30, Locarno Monti davanti all’ex Posta (in caso di pioggia la colazione sarà annullata).

Domenica 1. marzo 2020 - Insieme in bicicletta fino alle Gerre. Partenza da Piazza Grande (davanti al Bar Verbano) alle 10. Il ritrovo per il pic-nic è previsto per le 12:30 al parco giochi della scuola dell’infanzia delle Gerre di sotto (in caso di maltempo, l’evento si terrà il 15 marzo).

Più info su www.pslocarno.ch