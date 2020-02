E se rivedessimo le finanze?

Toccare il tasto delle finanze può essere molto pericoloso in particolar modo se, come ora, si entra nella fase più calda della campagna elettorale per le prossime comunali di aprile.

Il nostro gruppo ha comunque deciso di integrare nei suoi obiettivi per il prossimo quadriennio anche qualche accorgimento per il miglioramento della situazione finanziaria del Comune, che attualmente presenta qualche perplessità. A quanto ci risulta il nuovo piano finanziario comunale fino al 2028 è già allestito e dovrebbe essere pronto per la sua introduzione a partire dal

prossimo aprile, comprensivo di un piano delle priorità d'investimento che il comune dovrà affrontare a breve / medio termine. A 10 anni dalla creazione del Comune possiamo affermare che “era ora...” Una poco attenta gestione finanziaria del Comune potrebbe portare con sé delle conseguenze nefaste che andrebbero a ricadere su tutti noi cittadini di Monteceneri, pertanto sarà

indispensabile fare le giuste scelte.

Monteceneri oltre che dotarsi del documento appena citato, dovrà anche procedere a spese ed investimenti con rigore finanziario. Questo permetterà di realizzare le opere necessarie e pari tempo dare quella stabilità che attirerà nuovi contribuenti, necessari per il futuro economico del Comune.

L’impegno del nostro gruppo sarà soprattutto quello di evitare l’aumento del moltiplicatore, che purtroppo vista la non sempre corretta gestione avuta in questi ultimi anni, potrebbe essere una misura necessaria. Sarà nostro obiettivo evitare che ciò accada e cercare di trovare quelle risorse che portino nuova linfa alle casse del nostro Comune.

Vogliamo che nel corso del prossimo quadriennio il motto riguardante le finanze sia “SPENDERE MEGLIO”, in quanto siamo convinti che sarà importante procedere solo con investimenti mirati e necessari,senza spendere in progetti di secondaria importanza, il tutto sulla base dei piani finanziari e prioritari allestiti.