Giovani Verdi: 9 candidati per i Municipi, 16 per i Consigli comunali

LUGANO - Dopo solo un anno dalla ricostituzione delle Giovani Verdi, per le elezioni comunali 2020 un totale di nove Giovani Verdi saranno in lista per sette municipi (Bellinzona, Locarno, Lugano, Manno, Morbio Inferiore, Paradiso e Serravalle). Le candidate e i candidati sono invece 16 per 13 Consigli Comunali (oltre ai comuni citati sopra: Acquarossa, Balerna, Biasca, Coldrerio, Collina D’Oro e Mendrisio).

Spicca la rappresentanza femminile: per i Municipi si candidano sei donne e tre uomini e per i Consigli Comunali dieci donne e sei uomini, d’età compresa tra i 18 e 34 anni. La candidata più giovane è Gaia Mombelli, classe 2002. «È un chiaro segnale che i giovani non sono solo nelle piazze a manifestare, ma sono anche motivati a portare dei cambiamenti nella politica comunale, dando così voce a tutte quelle persone che stanno rivendicando un futuro vivibile e giusto, e a chi già soffre per le conseguenze della crisi climatica e sociale», sottolineano.

«La crisi climatica - sottolineano ancora i Giovani Verdi - è una problematica che dobbiamo affrontare con urgenze, in quanto ci restano pochi anni per intervenire incisivamente. Questo è quindi un momento storico decisivo, anche per le realtà locali. Ci batteremo per un futuro vivibile e libero dalle ingiustizie sociali, per centri urbani più vivi, una gestione più responsabile dei rifiuti, più mobilità sostenibile, una transizione energetica verso le energie rinnovabili e l’uscita dal fossile. Insomma, una giustizia sociale per una reale giustizia climatica».

Ecco tutti i nominativi:

Candidate e candidati al Municipio

Bellinzona: L.2 I Verdi, ForumAlternativo e Indipendenti

N.5, Petralli Giulia (23.03.1993), già candidata alle elezioni cantonali e federali

N.7, Simão Ograbek Kevin (13.09.1999), già candidato alle elezioni federali

Locarno: L.5 Verdi-POP-Indipendenti (VPI)

N.3, Buzzi Noemi (28.05.1994)

Lugano: L.7 PARTITO SOCIALISTA-I VERDI-PARTITO COMUNISTA

N.5, Meili Deborah (20.04.1995), già candidata alle elezioni cantonali e federali

Manno: L.3 Manno rosso-verde

N.5, Tognina Ada (02.02.1997), già candidata alle elezioni cantonali e federali

Morbio Inferiore: L.1 MORBIO 2030 (Sinistra e Verdi)

N.2, Esposito Francesco (25.10.1987)

N.3, Mombelli Gaia (19.03.2002)

Paradiso: L.1 Partito Socialista e Verdi del Ticino

N.5, Foglia Laura (04.09.1999)

Serravalle: L.3 Gruppo Area di Sinistra, Verdi ed Indipendenti Serravalle

N. 1, Bossi Eugenio (06.12.1986), indipendente

Candidate e candidati al Consiglio Comunale

Acquarossa: L. 3 Sinistra Indipendenti Verdi Acquarossa

N.1, Gardenghi Cristina (01.02.1995), Granconsigliera per i Verdi del Ticino

Balerna: L.1 La Sinistra e I Verdi – PS, GISO, PC, POP, Forum Alternativo, I Verdi e Giovani Verdi

N.1, Bähler Anaïs (10.07.2000)

Bellinzona: L.2 I Verdi, ForumAlternativo e Indipendenti

N.24, Petralli Giulia (23.03.1993), già candidata alle elezioni cantonali e federali

N. 30, Simão Ograbek Kevin (13.09.1999), già candidato alle elezioni cantonali e federali

N.34, Zanini David Cristina (04.08.1987)

Biasca: L.4 Insieme a Sinistra – PS, I Verdi, PC e POP

N.5, Guidotti Andrea (29.09.1994)

Coldrerio: L.3 Coldrerio rossoverde

N.25, Valsangiacomo Nara Annina (10.10.1996)

Collina D’Oro: L.4 Partito Socialista, i Verdi e Indipendenti

N.5, Soldati Marco (17.08.1995)

Locarno: L.5 Verdi.POP-Indipendenti(VPI)

N.5, Buzzi Noemi (28.05.1994)

Lugano: L.8 I VERDI e Indipendenti

N.19, Meili Deborah (20.04.1995), già candidata alle elezioni cantonali e federali

Manno: L.3 Manno rosso-verde

N.5, Tognina Ada (02.02.1997), già candidata alle elezioni cantonali e federali

Mendrisio: L.4 L’AlternativA – Verdi e Sinistra insieme

N.16, Scacchi Jacopo (13.06.1999)

Morbio Inferiore: L.1 MORBIO 2030 (Sinistra e Verdi)

N.4, Esposito Francesco (25.10.1987)

N.7, Mombelli Gaia (19.03.2002)

Paradiso: L.1 Partito Socialista e Verdi del Ticino

N.5, Foglia Laura (04.09.1999)

Serravalle: L.3 Gruppo Area di Sinistra, Verdi ed Indipendenti Serravalle

N.2, Bossi Eugenio (06.12.1986), Indipendente