Lista Civica Amomanno: «Numerosi e motivati!»

MANNO - La lista Civica Amomanno è pronta per le prossime elezioni comunali di aprile. I candidati - «numerosi e motivati» - che scenderanno in campo per un posto in Municipio sono il vicesindaco uscente Roberto Ferroni, Beatrice Morena Carelle, Chiara Ferroni, Nicola Godenzi e Mauro Regazzoni.

Per il Consiglio comunale sono invece presenti Roberto Borioli, Pietro Butti, Beatrice Morena Carelle, Antonino Celi, Giuseppe Chevanne, Chiara Ferroni, Roberto Ferroni, Lorenzo Giambonini, Monica Giandeini, Nicola Godenzi, Angelo Grispino, Matej Modric, Moira Pacchiani, Lorenza Pescia, Mauro Regazzoni, Roberta Regazzoni, Alessandro Rezzonico, Marco Sacchetti, Veronica Zanetti.