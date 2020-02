Lista Civica X-Monteceneri – Noi con Voi

MONTECENERI - Sarà la lista no. 1 per il Municipio e Consiglio Comunale, con la quale si presenterà la nuova lista Civica X-Monteceneri alle prossime Comunali del 5 aprile 2020.

Una lista che «non vuole far grandi proclami e programmi, che poi come succede spesso non vengono rispettati, venendo così a mancare le promesse fatte cittadini».

«Infatti - ha spiegato il gruppo - i temi che stanno a cuore al cittadino, sono per lo più conosciuti a chi vive la politica comunale un po’ più da vicino ma, permetteteci comunque di sottolineare quelli che sono in ogni caso i principali sforzi sui quali ci dovemmo chinare: la scelta di una nuova sede scolastica, la ristrutturazione della Casa di Nante, Il pozzo di captazione, gli aspetti ambientali e sociali, un nuovo Eco-Centro, la copertura autostradale (PAV) a ricupero di terreni agricoli, una scuola d’infanzia mancante a Rivera, la definizione della sede comunale, dare un futuro ai nostri centri sportivi, una gestione consapevole del territorio e culturalmente non potrebbe mancare la casa dei Landfogti quale centro culturale la cui importanza vada oltre i confini comunali».

Il gruppo sottolinea che tutto questo dovrà sottostare alle capacità finanziarie del Comune, evitando ai cittadini sovraccarichi finanziari in un periodo economico che non offre grande aspettative future.

«Aspettative future si, ma senza che si abbia a tralasciare lo svolgere di quelle questioni quotidiane di cui ogni cittadino ha diritto».

«Ci proponiamo inoltre di riservare un occhio attento alle necessità e aspettative della popolazione che rappresenta un valore aggiunto di una comunità, cercando con essa di costruire un dialogo tra politica e cittadinanza».

«Anche la nuova lista Civica X-Monteceneri - hanno concluso i candidati - ha le sue aspettative, quelle di ambire a un seggio in Municipio e una degna rappresentanza in Consiglio Comunale.