Più Donne sbarca a Lugano

LUGANO - Dopo il successo a livello cantonale con due deputate elette, la lista Più Donne si presenta per la prima volta alle elezioni del prossimo 5 aprile a Lugano con 13 candidate per il legislativo e 3 per l'esecutivo.

«La presenza di un buon numero di candidate luganesi in lista per le elezioni cantonali dello scorso aprile - si legge in una nota odierna - ci ha motivate a presentarci anche per le comunali. Si sono inoltre aggiunte delle forze nuove, avvicinatesi a Più Donne per dare il proprio contributo e avere un ruolo attivo in politica».

Un primo obiettivo della lista è di portare un maggior numero di donne là dove vengono prese le decisioni che riguardano tutta la popolazione. «Ancora oggi c'è una sproporzione evidente fra donne e uomini, sia nei consigli comunali sia nei minuici. E le sindache sono solo 14 su 115 comuni ticinesi».

I promotori della lista ricordano poi che c'è anche tutta una serie di problemi che colpiscono le donne: dalla violenza domestica alla disparità salariale, dagli stereotipi di genere alla povertà. Tutte questioni di cui intendono occuparsi le candidate di Più Donne.