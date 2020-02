Il PLR ha presentato la sua squadra

MENDRISIO - Il PLR di Mendrisio ha presentato la squadra per le elezioni comunali del prossimo mese di aprile.

Questi i candidati al Municipio:

Samuele Cavadini

40 anni, del Quartiere di Somazzo, economista aziendale SUP, Samuele Cavadini è consulente alla Clientela privata in un istituto di credito elvetico. È Sindaco di Mendrisio dal 2018, responsabile dei Dicasteri “Amministrazione” ed “Ambiente”. Eletto una prima volta in Municipio nel 2016, per due anni ha diretto i Dicasteri “Sport e tempo libero” e “Museo e Cultura”. È stato membro del Consiglio comunale di Mendrisio dal 2004, precedentemente a Salorino dove ha pure presieduto la Sezione Liberale-Radicale.

Dal 2012 al 2016 ha rivestito la carica di vice presidente della Sezione PLR di Mendrisio. È membro delle Fondazioni Teatro dell’accademia, Casa dell’Accademia, Processioni storiche di Mendrisio e Fondazione Croce verde Mendrisio. Deputato in Gran Consiglio dal 2011 al 2016 è stato membro delle Commissioni speciali pianificazione del territorio e delle aggregazioni e delle commissioni speciali del territorio e tributaria.

Samuel Maffi

39 anni, Quartiere di Rancate, Samuel Maffi, è avvocato, contitolare di uno studio legale e notarile con sedi a Mendrisio e Lugano. Consigliere comunale a Rancate dal 2004 al 2009 (anche con funzione di Presidente del legislativo) e Consigliere comunale della Città di Mendrisio dal 2009 al 2011, da maggio 2011 ricopre la carica di Municipale, responsabile dei Dicasteri “Sicurezza pubblica” e “Istruzione”. Il suo agire politico, su più legislature, è improntato principalmente sui temi della sicurezza e dell’istruzione a livello comunale e regionale. Nell’ambito dei suoi campi di attività politica e professionale Samuel Maffi ricopre le seguenti cariche: Presidente Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, Membro commissione regionale dei trasporti Mendrisiotto e Basso Ceresio, Membro Consiglio di istituto Liceo cantonale Mendrisio, Presidente supplente ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio. È padre di tre bambini di 7, 5 e 2 anni.

Massimo Cerutti

57 anni, Quartiere di Mendrisio, Massimo Cerutti dopo aver portato a termine la formazione di cuoco, nel 1985 costituisce la ditta individuale Massimo Cerutti, per poi trasformarla nel 1995 nella attuale Massimo Cerutti SA. È Consigliere Comunale in carica, eletto la prima volta nel 2016 (Commissione della Gestione). Dal 1976 socio attivo della Civica Filarmonica di Mendrisio, membro di Comitato e coordinatore della “Curt da la banda” alla Sagra del Borgo. È socio Lions Club Mendrisiotto di cui è stato presidente nell’anno 2012-2013. È sposato, dal 1997, con Maria Cristina ed ha tre figlie, Alessandra, Eleonora e Federica.

Beatrice Engeler

45 anni, Quartiere di Mendrisio, Beatrice Engeler è Formatrice Aziendale, Responsabile Sviluppo del Personale presso la Zurigo Assicurazione, Consulente in Sviluppo di Carriera e collabora in qualità di Docente con Innopark e IUFFP. Membro di Comitato dell’Assemblea Genitori delle scuole di Mendrisio, è socia Business Professional Women (Coordinatrice dei progetti di Mentoring) e FAFT +. È stata altresì responsabile per la JCI Ticino del progetto Fit4Job (avvicinamento degli allievi delle SM al mondo del lavoro attraverso la consulenza e simulazione di colloqui di assunzione). Sposata con l’Architetto Dario Engeler è mamma di Giorgio (8) e Greta (6).

Daniele Fumagalli

42 anni, Quartiere di Mendrisio, avvocato, dopo aver lavorato in uno studio legale di Lugano ha assunto importanti funzioni all’interno dell’Amministrazione cantonale dove attualmente è Direttore aggiunto della Divisione dell’Economia del DFE. In ragione della sua attività professionale è particolarmente competente e sensibile ai temi dello sviluppo del territorio e dell’economia, come ad esempio lo sviluppo territoriale, delle imprese, del turismo, dell’agricoltura e, non da ultimo, alla responsabilità sociale e ambientale delle imprese, di cui è persona di riferimento presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia. Già presidente del vicino Circolo del Ceresio e vicesindaco di Rovio, è sposato e padre di due figli.

Matteo Lordelli

22 anni, Quartiere di Mendrisio, Matteo Lordelli ha completato la formazione quale impiegato di commercio e si occupa di contabilità presso i Servizio Centrali dell’Ente Ospedaliero Cantonale a Bellinzona. Parallelamente frequenta il corso di specialista in finanze e contabilità. Nel tempo libero, oltre che stare insieme alla famiglia e agli amici, si impegna per la collettività. È Presidente dei Giovani Liberali Radicali del Mendrisiotto e Membro di Comitato “Sanità forte per tutti”. Nel tempo libero rimanente impartisce ripetizioni di contabilità agli studenti e partecipa agli eventi dell’associazione “Amici del Vino” di cui fa parte.

Marco Tela

53 anni, Quartiere di Rancate, Marco Tela è tecnico edile ST con abilitazione all’insegnamento IUFFP e Professional Bachelor ODEC in architettura. Dopo una lunga carriera professionale nel settore dell’edilizia è attualmente Docente di conoscenze professionali settore edilizia alla SPAI di Mendrisio, Ispettore di tirocinio e perito d’esame. È stato Municipale di Coldrerio e Consigliere comunale a Coldrerio, Rancate e Mendrisio, così come Presidente distrettuale PLR dal 2008 al 2012. È Presidente della Fondazione Luigi e Teresa Galli parco Valle della Motta e vice presidente del Consorzio depurazione acque (CDAM). Legato al territorio e alla sue tradizioni, è sposato e padre di due figlie.