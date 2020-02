Corriamo da soli per voi

Con il sorteggio e la pubblicazione delle liste di lunedì scorso è iniziata ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni comunali 2020 che vede la Lega dei Ticinesi di Capriasca correre da sola, dopo alcuni quadrienni di alleanza con UDC e Indipendenti; qualcuno si chiederà il perché di questa scelta, in netta controtendenza rispetto alle tante congiunzioni e alleanze viste e sperimentate nelle recenti elezioni federali e di attualità anche per questa tornata comunale.

Il motivo è semplice e tutt’altro che banale: abbiamo fatto una scelta dettata dalla voglia di coerenza e di chiarezza su chi siamo, su cosa veramente rappresentiamo e su quali sono i valori nei quali crediamo; insomma è arrivata l’ora che la Lega di Capriasca faccia la Lega, senza tanti se e tanti ma, con chiarezza e determinazione, oltre ai meri calcoli elettorali e alla corsa alle poltrone.

Parlo al plurale, perché se è vero che questa scelta è stata fortemente voluta dal sottoscritto, alla fine è stata accettata e condivisa a larghissima maggioranza dal gruppo politico e da tutti quelli che partecipano alle attività della nostra sezione.

Le condizioni erano chiare: la porta rimane aperta per tutti, ma la bandiera è quella della Lega dei Ticinesi, come lo devono essere i valori e la politica da perseguire; siamo la Lega della tredicesima AVS per gli anziani, dunque non il partito di chi ha le tasche piene; siamo la Lega della cassa malati unica, dunque non il partito dei cassamalatari; siamo la Lega della gente e alla gente dobbiamo guardare e tornare.

Forse sarò e saremo premiati, forse no: il risultato che uscirà il prossimo 5 aprile dalle urne ce lo dirà; una cosa è però chiara: ci presentiamo per quello che siamo e per quello che sappiamo fare, con impegno e umiltà a favore del nostro paese e della nostra comunità, sempre disposti a collaborare e a lavorare con chiunque abbia veramente a cuore il Comune e i suoi cittadini.

Chi mi conosce sa che ho le capacità per fare bene e per dare il mio contributo in Municipio, come ho dimostrato in tanti anni di militanza politica: con me in lista ci sono tante brave persone, giovani o meno giovani, che meritano la fiducia e l’appoggio necessari per essere protagonisti costruttivi del nostro futuro.

Seguiteci su https://www.facebook.com/groups/legacapriasca/ e partecipate ai nostri aperitivi elettorali: venerdì 21 febbraio alle 18.30 al Piccolo Bar a Vaglio; venerdì 6 marzo alle 18.30 al Club Alpino a Tesserete e sabato 14 marzo alle 18.30 alla locanda del Giglio a Roveredo.