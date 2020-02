La lista Socialisti - Verdi si presenta

TORRICELLA-TAVERNE - Da oltre 20 anni i Socialisti e i Verdi di Torricella-Taverne formano un gruppo unito e si presentano alle elezioni comunali con un’unica lista. Per il prossimo quadriennio l’obiettivo principale «sarà la qualità della vita, obiettivo che il gruppo vuole raggiungere favorendo la mobilità lenta, la protezione dell’ambiente e della natura, la manutenzione dei boschi e dei sentieri, migliorando il servizio dei mezzi pubblici nel Comune, creando centri di aggregazione per persone di ogni età, introducendo sconti per anziani e studenti, favorendo le aziende virtuose, rispettose dell’ambiente e chi assume prioritariamente residenti sulla base delle competenze, indipendentemente dall’appartenenza politica, religiosa, di provenienza o di genere». Non da ultimo il gruppo PS-Verdi avrà un occhio attento «anche all’istruzione, alla scuola e alla giustizia sociale. Per raggiungere questi e altri obiettivi, si cercherà di essere il più possibile concreti e pragmatici».

I cinque candidati che si presentano per il Municipio sono l’uscente Francesco Giudici, Pascal Agostinetti, Ronny Albisetti Scarpellini, Karole Manfredi e Fabio Volpe.

Per il Consiglio Comunale sono in lista, oltre al municipale Francesco Giudici, Pascal Agostinetti (uscente), Ronny Albisetti Scarpellini (uscente), Laurence Bianchi, Saskia Cortesi, Mattia Capezzoli, Karole Manfredi, Maria Adele Patriarca (uscente), Daniele Sauro (uscente, assente nella foto), Fabio Volpe e Daniela Thurnheer. Non si ripresenta Maria Rosaria Maruca.