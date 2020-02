Veziamoci mette al centro i bisogni concreti

VEZIA - «Rimettiamo al centro dell'attenzione i bisogni concreti della realtà comunale». È questo l'obiettivo di Veziamoci, la nuova lista civica in corsa a Vezia per le elezioni comunali del prossimo 5 aprile (sia per il Municipio che per il Consiglio comunale). Si tratta di un'idea nata da un gruppo di cittadini «che vuole provare a smarcarsi dalle dinamiche partitiche e ideologiche che ingolfano la politica locale» si legge in una nota stampa.

Il gruppo parla di «realtà associativa, propositiva, che dia voce alle buone idee, permettendo di approfondire e condividerle». E spiega che «Veziamoci predilige i passi concreti, sostenibili e perseguiti all'insegna del realismo e della trasparenza».

I candidati di Veziamoci per il Municipio sono: Michela Bazzi Pedrazzini, Katharina Schuhmacher e Viviano Roberto. Quelli per il Consiglio comunale sono: Edy Bausch, Michela Bazzi Pedrazzini, Martin Bucher, Monica Copa, Giulia Pellegrino, Antonella Prioglio, Viviano Roberto, Katharina Schuhmacher e Luca Storni.

Nelle prossime settimane Veziamoci inviterà i concittadini a un incontro conviviale e si presenterà attraverso un proprio sito: veziamoci.ch.



Didascalia della fotografia:



in piedi, da sinistra: V. Roberto, E. Bausch, A. Prioglio, G. Pellegrino, L. Storni



accovacciati, da sinistra: K. Schuhmacher, M. Bucher, M. Copa, M. Bazzi Pedrazzini