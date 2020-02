«Con noi puoi», il gruppo Lega-UDC-Indipendenti si presenta

MAGGIA - Con lo slogan “Con noi puoi…” LEGA – UDC / SVP – Indipendenti di Maggia hanno depositato le liste per le prossime elezioni Comunali di aprile, alla cancelleria comunale.

«Convinti di aver creato due liste con la giusta dose di esperienza, saggezza e innovazione, la formazione politica, laddove lo spirito e la passione per il bene comune e pubblico è in cima alle priorità, è sicura di rappresentare i necessari valori tipici di ogni partito. Principi cardine del gruppo e dei propri rappresentanti, sono a la capacità di ascolto, di apertura alla discussione, con una comunicazione trasparente, basata sul buon senso e la parità di trattamento» si legge nel comunicato stampa.

I candidati in corsa per un posto nel Municipio sono Franceschini Simone di Giumaglio (consigliere comunale uscente), Pedroni Aldo di Aurigeno (consigliere comunale uscente) e Agostini Ermes di Someo presidente della sezione UDC / SVP Vallemaggia. A disposizione invece per il Consiglio Comunale, oltre ai già citati si aggiungono Pleschko Linda di Aurigeno (consigliere comunale uscente), Berta Aram di Maggia, Quattrini Joel di Moghegno, Balzano Antonio di Giumaglio, Schuster Boris di Lodano e Rastegorac Stipo di Riveo.

«Un gruppo che tocca, in rappresentanza, tutto il territorio comunale e tutte le fasce d’età; candidati rappresentanti diversi ambiti professionali e aree associative, pronti a cogliere le suggestioni che giungono da tutti i cittadini, come indica il proprio motto “Con noi puoi …”».